Napredak u transplantaciji u Federaciji BiH: Rekordan broj transplantacija u posljednjih deset godina

U Federaciji Bosne i Hercegovine u prošloj godini urađeno je 36 transplantacija, što je najviše u posljednjih deset godina.

Naime, u transplantacijskim centrima u Federaciji BiH s preminulih pacijenata realizirano je dvanaest transplantacija bubrega, jedna transplantacija jetre, jedna transplantacija srca i osam transplantacija rožnice.

Kako navode iz Ministarstva zdravstva FBiH, posebno ističu da se radi o prvoj transplantaciji srca u Federaciji BiH, čime je otvoreno novo poglavlje u razvoju transplantacijske medicine u Federaciji.

Također, tokom protekle godine u transplantacijskim centrima u Federaciji realizirano je četrnaest transplantacija bubrega od živih darivatelja.

Najuspješnija bolnica

Kantonalna bolnica Zenica ostaje najuspješnija donorska bolnica u Federaciji, s pet pristanaka obitelji za doniranje organa od pacijenata s utvrđenom moždanom smrću, dok je Univerzitetski klinički centar Tuzla u protekloj godini zabilježio jedan takav pristanak.

Povećanje broja doniranih organa s preminulih osoba uvjet je za uspostavu i razvoj učinkovitog transplantacijskog programa.

– Povećanje broja transplantacija u našoj zemlji moguće je samo uz potporu i svijest cijele društvene zajednice. Doniranje organa je čin solidarnosti koji može spasiti život, no kako bismo razvili uspješan sustav transplantacija, nužno je podići svijest javnosti o važnosti doniranja. Svaki pristanak obitelji za doniranje organa njihovih najbližih može značiti novu priliku za pacijente koji čekaju transplantaciju. Potrebno je zajedničko angažiranje svih nas – od zdravstvenih djelatnika do građana – kako bismo izgradili sustav koji će biti učinkovit i human. Doniranje organa nije samo medicinsko pitanje, to je pitanje života i solidarnosti svih nas – kaže Olivera Tadić, ravnateljica Centra za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva.

U julu 2024. godine donesen je Zakon o dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva, koji omogućava transplantaciju organa i od živih nesrodnih darivatelja pod strogim uvjetima.

Kontinuirana saradnja

Federalno ministarstvo zdravstva kontinuirano surađuje s Ministarstvom civilnih poslova BiH po pitanju inicijative za pridruživanje Bosne i Hercegovine Eurotransplantu.

Centar za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva i dalje aktivno surađuje s bolnicama, kliničkim centrima i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Zavodom za transfuzijsku medicine, te s nevladinim udrugama.