Trgovci mogu biti kažnjeni do 100.000 KM ako prodaju hranu u fazi truljenja

Prilikom nadzora koje u sklopu službenih kontrola u maloprodajnim objektima, a posebno u većim trgovačkim centrima provodi Federalni inspektorat za hranu, konstatovana je pojava prodaje voća i povrća u početnoj fazi truljenja po sniženim cijenama.

Tim povodom oglasila se Federalna uprava za inspekcijske poslove.

“S tim u vezi, obavještavamo subjekte u poslovanju s hranom da se prema odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/24), prilikom odlučivanja da li je neka hrana neprikladana za ljudsku konzumaciju treba uzeti u obzir da li je neprihvatljiva za upotrebu zbog, između ostalog, truljenja, kvarenja ili raspadanja.

Imajući u vidu da je članom 12. Zakona propisano da je hrana u fazi truljenja, kvarenja ili raspadanja zdravstveno neispravna, njenim stavljanjem u promet i javnu potrošnju za ishranu ljudi subjekt u poslovanju s hranom ne provodi zakonom propisane obaveze koje se odnose na samokontrolu, dobru praksu i dr”, naveli su.

Upozoravaju da je navedenim zakonom za stavljanje neprikladne hrane u promet i javnu potrošnju propisana i prekršajna sankcija, i to od 25.000,00 do 100.000,00 KM za pravna lica i od 1.250,00 do 2.500,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu kao i za fizička lica.

U predstojećem periodu, Federalni inspektorat za hranu će po navedenom poduzimati mjere i o istom obavještavati javnost putem web stranice Federalne uprave za inspekcijske poslove.

“Apelujemo na privredne subjekte da usklade svoje poslovanje s pozitivnim propisima i molimo građane da uočene nepravilnosti prijave putem: kontakt forme „Prijavi nepravilnost“ na web stranici FUZIP (https://fuzip.gov.ba/prijavi-nepravilnost/; telefona za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata); e-maila: info@fuzip.gov.ba; poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.”, naveli su u saopćenju.