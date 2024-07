Novi zakon u Tuzlanskom kantonu predviđa oduzimanje oružja u slučaju prijave nasilja u porodici

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila novi zakon o oružju i municiji, o kojem je javna rasprava trajala gotovo godinu. Zakon sadrži brojne novine, a njegovo donošenje je, osim usklađivanja sa regulativama koje diktira Evropska unija, inicirano i posljednjim tragičnim događajima u Gradačcu i Lukavcu, kada su, podsjetimo, ubijene tri osobe, a učenik osnovne škole teško ranio nastavnika pištoljem koji je pripadao njegovom djedu.

Pištoljem za koji nije posjedovao dozvolu Nermin Sulejmanović je u augustu prošle godine, nakon nasilja u porodici usmrtio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i još dvije osobe, nakon čega je izvršio i samoubistvo. U junu iste godine maloljetnik je teško ranio nastavnika pucnjima iz pištolja koji je bio registrovan na njegovog preminulog djeda – otac posjedovanje pištolja nije prijavio policiji. Da bi se spriječili ovakvi i slični nemili događaji, novi zakon o oružju i municiji pooštrava procedure.

„Ubuduće će prilikom upisa u Knjigu umrlih automatski biti obavještavan državni službenik koji vodi referat o oružju na području određene policijske uprave“, kaže Denis Fejzić, načelnik Ureda direktora Uprave policije MUP-a TK-a.

Tako će policijski službenici po saznanju za smrt određene osobe za koju je evidentirano da je posjedovala oružje od njegove porodice tražiti da se oružje odmah preda. Zakon će posebno tretirati nasilje u porodici i osobe koje posjeduju oružje. I tu su mjere pooštrene.

Fejzić navodi kako će normirati odredbu koja kaže da se u svim slučajevima prijave nasilja u porodici vatreno oružje odmah i bez izuzetka privremeno oduzima do okončanja tog postupka – od čijeg će ishoda zavisiti daljnja dešavanja.

Ako se može suditi po izjavama predstavnika vlasti i opozicije u Skupštini Tuzlanskog kantona, zakon bi trebao dobiti zeleno svjetlo – pogotovo kada su u pitanju odredbe koje tretiraju nasilje u porodici za koje budu prijavljeni oni koji posjeduju oružje.

„Ovim ćemo sigurno, u skladu sa direktivama Evropske unije, pooštriti neke mjere držanja i dobijanja dozvole – neki je neće moći dobiti zato što su nasilnici i imaju prijave u Tužilaštvu ili MUP-u“, ističe predsjednik Skupštine TK-a Žarko Vujović (DF).

Za sada se jedina zamjerka opozicije odnosi na procedure dobijanja dozvole, budući da je rok važenja oružanog lista, prema evropskim standardima, smanjen sa deset na pet godina.

„Treba vidjeti da ta procedura ne dovede u situaciju one koji imaju oružje da to bude skuplje. Ukoliko je sa deset skraćeno na pet godina, to je dva puta vađenje određenih ljekarskih uvjerenja i tako dalje – da taj dio vidimo kako će biti riješen“, objašnjava predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini TK-a Dževad Hadžić.

Stav anketiranih građana je da su određene odredbe zakona trebale biti pooštrene i ranije.

„Valjda će dati rezultate. Sad, je li dobro, vrijeme će pokazati.

„To je trebalo i prije, ali to je dobro, manje bi se dešavale nezgode“.

„Oduzimati kome god ne treba. Granica 30 godina pa gore, ništa mladima davati“.

Podsjetimo, zakon o oružju Bosne i Hercegovine, iako urađen 2010. godine, do danas nije usvojen. Tako je ova obaveza ostala kantonima u Federaciji, a Tuzlanski je i zbog nekoliko nesretnih događaja u proteklom periodu među prvima počeo proceduru donošenje novog zakona o oružju i municiji koji će urediti ovu oblast, objavila je Federalna.ba.