Objavljena prognoza do 19. marta: Najavljeno pogoršanje vremena, pad temperature i snijeg

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu vremensku prognozu do 19. marta 2024. godine.

Nestabilna atmosfera usloviće promjenljive vremenske prilike narednih dana. Povremene padavine pljuskovitog karaktera očekuju se širom zemlje, a nešto izraženije u Hercegovini. U centralnim i istočnim predjelima Bosne, 6. i 7. marta, izgledne su obilnije padavine, na planinama 7. marta moguća je susnježica i snijeg.

Od 09. do 11. marta ponovno se očekuje period sa padavinama, na jugu i jugozapadu uz intenzivnije pljuskovite padavine, u centralnim dijelovima Bosne umjerene, a drugdje slabe padavine. Od 12. do kraja prognoznog perioda izgledno je stabilnije vrijeme uz obilje sunca i samo povremene pljuskove kiše i to 16. i 17 marta.

Nastavlja se period sa natprosječno visokim temperaturama zraka. Do 13. marta, na planinama centralne i istočne Bosne jutarnje temperature se očekuju od -2 do 3, a od 1 do 6 u nižim predjelima Bosne, u Hercegovini od 3 do 8 °C.

Danju u Bosni do 14 °C u Hercegovini do 18 °C. Od 14. marta do kraja prognoznog perioda, minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 12 °C, a maksimalne u Bosni do 18 u Hercegovini do 21 °C.