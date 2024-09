Otežano saobraćanje zbog velikih količina vode na većini puteva

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Maglaj-Kosova (u mjestu Moševac) saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežno je saobraćanje na većini puteva u našoj zemlji. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Izdvajamo putne pravce: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac. Vozače upozoravamo i na mjestimično jake udare vjetra. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu.

U toku su radovi na izgradnji pješačke staze uz magistralni put Prozor/Rama-Jablanica (u mjestu Ustirama). Svakog dana (osim nedjelje) u vremenu od 08 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Također, u toku je rekonstrukcija mosta u mjestu Stupari, na magistralnom putu Kladanj-Živinice. Saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila, uz postavljene semafore.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Foča-Ustikolina, Tarčin-Konjic, Olovo-Semizovac i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Do 15.09., zbog održavanja penjačkog festivala “Drill and Chill Festival“ u vremenu od 11 do 11:45 sati obustavlja se saobraćaj u kanjonu „Tijesno“, na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka. Za vrijeme obustave saobraća se preko Čađavice i Mrkonjić Grada. Obustava se ne odnosi na vozila hitnih službi, kao i autobuse prigradskog prevoza.

Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.