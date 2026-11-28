Danas su glumci Putujućeg pozorišta “Art Centra Ankata” izveli su poučnu predstavu polaznicima mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik u Domu kulture u Srebreniku. Pozorišnu predstavu “Čuvari prirode” igraju Ermin i Sadika Avdić, akademski glumci iz Tuzle. Režiju je uradila je Sadika Avdić. Predstava je odigrana u dva termina, od 9 i 1o sati, uz neskriveno odušljevljenje najmlađih posjetilaca.



Publika je uživala u poučnoj i korisnoj priči pomažući glumcima da donesu ispravne odluke i važne životne zaključke.

Pozorišna predstava “Čuvari prirode”, na poseban i interaktivan način, publiku predškolskog i školskog uzrasta, kroz igru i pjesmu, aktivno uključuje u misiju spašavanja umorne i bolesne prirode.



Predstava za djecu “Čuvari prirode” je autorski projekat, kojim “Art Centar Ankata” nastavlja svoje produkcijsko nastojanje da, kroz program “Putujuće pozorište”, ponudi djeci interaktivni i edukativni pozorišni sadržaj koji je utemeljen na principima islamskog odgoja.



Organizator je Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, uz podršku JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Ovo je još jedna u nizu edukativnih aktivnosti za polaznike mektebske nastave, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode, u nadi da će ova predstava, koja kombinuje edukaciju, interakciju i zabavu, inspirisati djecu da razmišljaju o svojoj ulozi u očuvanju okoliša, poručili su iz Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.

