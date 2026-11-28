Danas su glumci Putujućeg pozorišta “Art Centra Ankata” izveli su poučnu predstavu polaznicima mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik u Domu kulture u Srebreniku. Pozorišnu predstavu “Čuvari prirode” igraju Ermin i Sadika Avdić, akademski glumci iz Tuzle. Režiju je uradila je Sadika Avdić. Predstava je odigrana u dva termina, od 9 i 1o sati, uz neskriveno odušljevljenje najmlađih posjetilaca.
Publika je uživala u poučnoj i korisnoj priči pomažući glumcima da donesu ispravne odluke i važne životne zaključke.
Pozorišna predstava “Čuvari prirode”, na poseban i interaktivan način, publiku predškolskog i školskog uzrasta, kroz igru i pjesmu, aktivno uključuje u misiju spašavanja umorne i bolesne prirode.
Predstava za djecu “Čuvari prirode” je autorski projekat, kojim “Art Centar Ankata” nastavlja svoje produkcijsko nastojanje da, kroz program “Putujuće pozorište”, ponudi djeci interaktivni i edukativni pozorišni sadržaj koji je utemeljen na principima islamskog odgoja.
Organizator je Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, uz podršku JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.
Ovo je još jedna u nizu edukativnih aktivnosti za polaznike mektebske nastave, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode, u nadi da će ova predstava, koja kombinuje edukaciju, interakciju i zabavu, inspirisati djecu da razmišljaju o svojoj ulozi u očuvanju okoliša, poručili su iz Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik.
Medžlis IZ Srebrenik organizovao edukativnu predstavu “Čuvari prirode” za polaznike mektebske nastave
Danas su glumci Putujućeg pozorišta “Art Centra Ankata” izveli su poučnu predstavu polaznicima mektebske nastave Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik u Domu kulture u Srebreniku. Pozorišnu predstavu “Čuvari prirode” igraju Ermin i Sadika Avdić, akademski glumci iz Tuzle. Režiju je uradila je Sadika Avdić. Predstava je odigrana u dva termina, od 9 i 1o sati, uz neskriveno odušljevljenje najmlađih posjetilaca.