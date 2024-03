Pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Na vrhovima planina se očekuje snijeg. Obilnije padavine u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne.

Vjetar u Bosni slab do umjeren južni i jugoistočni, u jutarnjim satima povremeno sa jakim udarima. U Hercegovini prijepodne jak, a poslijepodne uglavnom slab jugo.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura oko 13 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ).