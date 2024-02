Sutra pretežno oblačno vrijeme, od nedjelje sunčano uz malu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Dio prijepodneva lokalno u Bosni slabe padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

U subotu 3. februara jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

U nedjelju, 4. februara, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C.

U ponedjeljak, 5. februara, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 20 °C.

U utorak, 6. februara, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Tokom noći porast naoblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.