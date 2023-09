Tuzla: Roditelji sinovima finansiraju troškove liječenje od teške bolesti prodajom čarapa

Iako radnja Cool čarape već duže vrijeme posluje u Tuzli, priča koja se krije iza ovog brenda tek nedavno je otkrivena.

Naime, ideju o pokretanju vlastitog biznisa i to jedinstvenog na ovom prostoru pokrenuli su Besima i Amel, roditelji dvojice dječaka, kojima je dijagnosticirano rijetko i kompleksno oboljenje, neurofibromatoza. Suočeni sa velikim troškovima, nisu željeli tražiti novac, već su odlučili da sami zarade.

„Onda sam se ja odlučio da otvorimo neku radnjicu nečega od čega možemo zaraditi. Da to bude nešto što nema kod nas da bi bilo primamljivo, da ne tražimo apele. Jer smo se sve vrijeme trudili da ne dođe do toga i ovo što se desilo ispalo je kao apel, ali to ne želimo, želimo da zaradimo“ rekao je Amel Memišević, vlasnik radnje Cool čarape

Nakon što je priča porodice Memišević i njihovog brenda „Cool čarape“ obišla Bosnu Hercegovinu i regiju, u Tuzli je zavladala nestašica čarapa. Građani iz skoro cijele Bosne i Hercegovine pokazali su humanost i pohrlili da kupe svoj primjerak Cool čarapa i time pomognu u borbi za liječenje dvojice dječaka.

„Mlađi sin ima gliom optičkog nerva i prima hemoterapije na UKC Tuzlu i mlađi ima gliom ali ne prima terapije, jer je postao alergičan te je doživio alergijski šok te je prestao. U principu kod obojice su beningni tumori koji se nalaze na jako lošim mjestima i nemaju mogućnosti hirurškog zahvata“ dodao je Amel Memišević, vlasnik radnje Cool čarape

Čarape sa raznim dezenima od likova iz crtanih, anime filmova, do raznih natpisa ili pak grbova omiljenih sportskih klubova sada kupuju svi, bilo kao super poklon, bilo za vlastite potrebe, jer osim što su cool, kupci kažu i kvalitetne su.

„Iskreno i ranije sam viđala ovu radnju i nikad mi nije bilo na ruku, međutim kada sam čula ovu priču za pomoć djeci koja su oboljela htjela sam jednostavno da podržim to i ponovo ćemo doći da kupimo „

„Sad smo usput tu stali, bio je parking i hajdemo usput u radnju da kupimo čarape. Pozivam sve građane da i oni dođu i kupe čarape“

„Došao sam ovdje Iz Biciklističkog kluba Kalesija da podržimo našu raju, da im pomognemo za liječenje djece. Inače ovo je dobra stvar da svi dođemo da ovo poguramo koliko ko može“

Kako navode, potražnja za cool čarapama došla je i do drugih dijelova Bosne i Hercegovine, a porodica Memišević zahvalna je na svakom kupljenom paru čarapa.

“Ljudi su nam dolazili iz cijele BiH, iz svih gradova, iz Zenice, Sarajeva, Lukavca, Kalesijie. Ljudi čak ponesu i spisak da kupuju za druge, dolaze i sa telefonom i preko whatsupp-a i vibera da kupe za ljude koji su naručili. nastavio je Amel Memišević, vlasnik radnje Cool čarape

Pored unikatnih i stvarno fantastičnih čarapa, ovdje možete pronaći i majice sa raznim printovima, ali ono što je najvažnije po povoljnoj cijeni. Jednom riječju, budite unikatni i humani, piše RTV Slon Tuzla.