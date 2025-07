Prvo osvježenje, a onda paklene vrućine – slijedi najveći temperaturni skok ljeta

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu zraka do 36 stepeni.

Od sredine dana očekuje se postepeno naoblačenje od zapada, gdje je u poslijepodnevnim satima moguća slaba kiša.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab, a zatim umjeren do jak jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni Celzijusa.

BHmeteo: Hladna fronta, pa novi toplotni val

Vrućine su nam se vratile i potrajat će do sredine ove sedmice. Iako će biti dosta sunčanog vremena do srijede (16. jula) vrijeme neće biti posve stabilno obzirom da su u poslijepodnevnim satima mogući lokalno pljuskovi sa grmljavinom.

U srijedu izgleda prodor hladne fronte sa sjevera koja bi donijela osjetniji pad temperature i padavine većem dijelu zemlje. Zahlađenje bi potrajalo do vikenda, a za vikend uz sunčanije vrijeme ponovo vrlo toplo i vruće.

Temperature u narednim danima uglavnom između 28 i 35 °C, u četvrtak sa desetak stepeni hladnije.

Početkom treće dekade ovog mjeseca moguć je novi toplotni val, možda i najjači u dosadašnjem dijelu ovog ljeta.

Prognoza FHMZ-a za naredne dane

U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 °C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni poslije podne i tokom noći se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, a u Hercegovini u kasnim večernjim satima. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 °C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 32 °C.