U FBiH bi uskoro trebala krenuti proizvodnja borbenih vozila

U Bosni i Hercegovini uskoro bi mogla početi proizvodnja borbenih vozila.

Do toga će doći kada se riješe sve peripetije u vezi s Vitezitom i kada se novom vlasniku omogući da uđe u posjed i pokrene proizvodnju.

Podsjetimo, prije više od godinu dana zagrebačka kompanija “WDG promet” Matiasa Zubaka, sina hrvatskog trgovca oružjem i poduzetnika Zvonka Zubaka, kupila je nekrtnine tvornice u stečaju “Vitezit”, nekadašnjeg giganta vojne industrije u Bosni i Hercegovini.

Novi vlasnik je kupio “Vitezit” za skoro 11 miliona KM, a najavio je značajna ulaganja kako bi ova kompanija ponovo stala na noge i kako bi joj se vratila stara slava.

Ne samo da će aktivirati proizvodnju eksploziva, po čemu je ova fabrika nekada bila poznata širom Evrope i svijeta, već planiraju i proizvodnju borbenih vozila, potvrdio je Zvonko Zubak za BiznisInfo.ba.

– Mi smo već trebali početi proizvodnju. Oni su nas gore opstruirali, ovi koji su zapravo opljačkali Vitezit do temelja, onda su neki fiktivni vlasnici bez ikakvih dokaza sve osporavali. Nema šta nam nisu radili – kazao nam je Zubak.

Kako je istaknuo, trebali su davno pokrenuti proizvodnju kompozitnih baruta i raketnog goriva.

– Plus i borbenih vozila za koje imamo kompletan projekt i možemo ih početi raditi vrlo brzo, imamo kompletnu tehnologiju, znači od osam mjeseci do godinu dana. To je rok kada bi ušli, jer mi moramo uspostaviti hale, dio toga osposobiti, gore nešto ima, ali ustvari ništa nema. Mi smo kupili čistu zemlju koju smo platili možda pet puta više nego što su ovi dosad je plaćali – rekao je Zubak za naš portal.

Što se tiče kompozitnih baruta, kaže da su također pripremili svu tehnologiju, od najboljih firmi, ali nažalost tapkaju u mjestu.

Potvrdio nam je da bila bi osnovana nova kompanija na koju bi bile prenesena nekretnine Vitezita.

Posljednjih dana neki mediji su pisali da postoje problemi s uknjižbom imovine. Pitali samo Zubaka šta se zapravo čeka s početkom proizvodnje.

– Mi čekamo samo da se stavi koliki je porez, koliko ćemo pratiti poreza i ništa više – naglasio je.

