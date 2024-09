U Federaciji BiH uskoro e-dozvole u oblasti građenja

U cilju usklađivanja pravnog okvira u oblasti građenja osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, koje propisuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja.

To su omogućili usvajanjem ovog zakonskog rješenja delegati Doma naroda, a ranije i poslanici Predstavničkog doma Parlamenta.

Nakon sjednice Doma naroda federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić kazao je da će se uvođenjem e-dozvola ojačati saradnja i koordinacija između nadležnih kantonalnih ministarstava i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te će se preduzeti neophodni koraci kako bi se omogućila implementacija elektronskog sistema za ishodovanje e-dozvola i drugih akata u oblasti građenja, što će biti od posebnog značaja za oblast građenja u Federaciji BiH.

S obzirom da važeći Zakon ne sadrži odredbe za uvođenje elektronskog sistema izdavanja dozvola u oblasti građenja, da bi se omogućilo uspostavljanje i funkcionisanje ovog sistema bilo je nužno kroz izmjenu zakonodavnog okvira omogućiti uslove za njegovu implementaciju.

– Vjerujem da ćemo na taj način svim našim investitorima olakšati postupak ishođenja dozvola. Neće više biti potrebe da se fizički dolazi u Ministarstvo da bi se podnio određeni zahtjevi, jer će sve biti uvezano elektronski – kazao je Nedić.

Također, dopunom Zakona, kako kaže, omogućena je gradnja na mjestima gdje to prije nije bio slučaj, a odnosi se na urbanističku saglasnost iz nadležnosti Ministarstva za područja koja su proglašena povijesno-urbanim krajolicima. Do sada tu investitori nisu mogli ništa graditi, a to će upravo biti moguće stupanjem na snagu izmjenama Zakona jer je za to, tvrdi Nedić, pronađen novi modalitet.

– Rokovi za izdavanje akata u oblasti građenja iz nadležnosti Ministarstva sa 30 smanjeni su na 15 dana. Tako ćemo pomoći investitorima da brže realiziraju sve svoje projekte – poručio je Nedić danas u Federalnom parlamentu.

Primjenom zakonskih izmjena i dopuna uskoro će se podići razina usluga vođenja upravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru do izdavanja konačnog akta o građenju.