Uskoro prelazimo na zimsko računanje vremena: Hoće li pomjeranje kazaljki konačno biti ukinuto?

Iako se o ukidanju sezonskog pomjeranja sata raspravlja godinama, konačna odluka u Evropskoj uniji još nije donesena.

Bosna i Hercegovina u noći sa subote, 24. oktobra, na nedjelju, 25. oktobra, prelazi na zimsko računanje vremena. Kazaljke će u tri sata biti vraćene na dva, čime dobijamo priliku za sat duži san.

Satove će iste noći pomjeriti i zemlje regije te države Evropske unije. Promjena se provodi istovremeno, uz razlike u lokalnom vremenu zavisno od vremenske zone.

Većina pametnih telefona i računara automatski će prilagoditi vrijeme, pod uslovom da je uključena odgovarajuća postavka. Satove na zidovima, kućanskim uređajima i u pojedinim automobilima potrebno je podesiti ručno.

Ranije pada mrak

Prelazak na zimsko računanje vremena znači da će već u nedjelju sunce, prema satu, zalaziti sat ranije nego prethodnog dana. Ranije će i svitati, što će promijeniti raspored dnevne svjetlosti u odnosu na svakodnevne obaveze.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez tokom popodnevnih sati, posebno u vrijeme povratka s posla, kada će se dio saobraćajne gužve odvijati u sumrak ili po mraku.

Prema važećem rasporedu, naredno pomjeranje sata slijedi 28. marta 2027. godine, kada će početi ljetno računanje vremena. Tada će kazaljke biti pomjerene sa dva na tri sata. Evropska komisija je u martu ove godine objavila kalendar promjena za period od 2027. do 2031. godine.

Ukidanje bez dogovora

Iako se o ukidanju sezonskog pomjeranja sata raspravlja godinama, konačna odluka u Evropskoj uniji još nije donesena. Vijeće EU nije usaglasilo svoj stav o prijedlogu, pa postojeći sistem ostaje na snazi.

Evropska komisija je 2018. godine provela javne konsultacije u kojima je prikupljeno oko 4,6 miliona odgovora. Ukidanje pomjeranja sata podržalo je 84 posto učesnika konsultacija.

Evropski parlament je 26. marta 2019. podržao prijedlog sa 410 glasova za, 192 protiv i 51 suzdržanim. Predviđeno je da države članice same odluče koje će vrijeme trajno primjenjivati, ali bez dogovora s Vijećem EU promjena nije stupila na snagu.

Rok nije utvrđen

Jedno od ključnih pitanja ostaje usklađivanje odluka država kako bi se izbjegle poteškoće u prekograničnom saobraćaju, trgovini i drugim djelatnostima. Evropski parlament i dalje čeka stav Vijeća kako bi zakonodavni postupak mogao biti nastavljen.

Španski premijer Pedro Sánchez ponovo je otvorio ovu temu u oktobru 2025. godine, zalažući se za prestanak pomjeranja sata od 2026. Njegova inicijativa, međutim, nije dovela do ukidanja postojećeg sistema.

Zvaničan rok za ukidanje pomjeranja sata nije utvrđen, pa se ne može pouzdano tvrditi da će promjena nastupiti 2027. ili 2028. godine. Do eventualnog usvajanja novih pravila ostaje raspored prema kojem ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, a završava posljednje nedjelje u oktobru.