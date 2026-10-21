Servisne informacije: Na putevima TK dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 8 krivičnih djela, dogodilo se ukupno 9 saobraćajnih nezgoda, od čega 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica zadobilo lake tjelesne povrede (PS Istok-dva lica, PS Gradačac-dva lica, PS Srebrenik-dva lica i PS Kalesija-jedno lice), dok je u 4 saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta (PS Istok, PS Centar, PS Gradačac i PS Gračanica). Javni red i mir nije narušavan.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 63 pregleda i 1 kućna posjeta, 1 pacijent je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 9 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, dvije djevojčice i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

VRIJEME – U Srebreniku danas poslijepodne i navečer vjerovatnoća padavina raste na 90%, uz pljuskove do 6 mm/h. Jutro je svježe, oko 8°C, pa ponesite tanji sloj koji ćete skinuti, a poslijepodne očekujte do 24°C. Najtoplije je oko 13 sati, a već od 14 sati slijedi naoblačenje i kiša. Vjetar je slab do umjeren, s udarima do 7 m/s. Za večer pripremite vodootpornu obuću i jaknu, jer se uz kišu hladi.