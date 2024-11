Ajdin Osmanović briljirao na nastupu u Lisinskom, zovu ga nasljednikom Safeta Isovića

Ajdin Osmanović, 13-godišnjak iz Srebrenika, briljirao je na nastupu u Zagrebu u okviru programa Sevdah u Lisinskom. Izveo je sevdalinku “Emina”.

“Meni je velika čast što sa 13 godina imam priliku nastupati u Lisinskom jer je to i veliki hrvatski muzički hram u kojem pjevaju velika imena. Nikad nemam tremu jer sam već imao mnoge koncerte”, rekao je za IN Magazin.

Dodao je kako se ne smatra zvijezdom. Uživa u druženju s prijateljima.

“Odličan sam učenik. Uskladim tako što rasporedim sebi vrijeme – vrijeme za učenje, za pjevanje… Također imam vremena i za igranje s drugarima'”, kazao je.

Ajdinov talent prepoznao je njegov profesor muzičke kulture Jasmin Brašnjić. Na času je pitao učenike znaju li nešto otpjevati, a Ajdin je pomalo stidljivo otpjevao “Tebi majko moje misli lete”.

“Tada sam osjetio da je to to, da je to jedan dječak koji se rađa u stotinu godina. Poslije toga je krenulo, kroz zezanje u učionici, snimanje starim mobitelom makedonske tradicionalne pjesme ‘Jano mori'”, ispričao je.

Također je naveo kako pohvale za Ajdina stižu sa svih strana svijeta.