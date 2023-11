Aktivistkinje preko puta Predsjedništva BiH s transparentima: “EU i Von der Leyen saučesnici genocida u Gazi”

Grupa aktivistkinja koji se zalažu za ljudska prava dočekala je danas predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen koja je stigla u Predsjedništvo BiH. Aktivisti stoje preko puta zgrade Predsjedništva BiH u Sarajevu sa transparentima.

“EU i Von der Leyen saučesnici genocida u Gazi” i “Prekid vatre sada” su poruke.

Podsjetimo, Von der Leyen je stigla u BiH u okviru njene četverodnevne posjete Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, predsjednica EK će predstaviti Plan rasta za Zapadni Balkan (The Growth Plan for the Western Balkans) kao i plan puta regije ka Evropskoj uniji.

U Sarajevu, ali i drugim gradovima Bih, održano je više protesta podrške Gazi s kojih se pozvalo na mir i prekid vatre.

N1