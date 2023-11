Ursula von der Leyen sastala se sa članovima Predsjedništva BiH

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Bosnu i Hercegovinu.

Podsjetimo, riječ je o posjeti u okviru njene četverodnevne posjete: Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete Bosni i Hercegovini, predsjednica EK će predstaviti Plan rasta za Zapadni Balkan (The Growth Plan for the Western Balkans) kao i plan puta regije ka Evropskoj uniji.

Ursula von der Leyen sastala se upravo sa članovima Predsjedništva BiH.

Kako je ranije najavljeno kasnije će se sastati sa predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

N1