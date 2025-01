Danas djelimično oblačno, temperature do 14 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

Nastavlja se period relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i na jugozapadu, ponajviše zbog izraženije nestabilnosti, povremeno jačih udara juga i padavina. U ostatku zemlje manje vjetrovito, također sa neuobičajeno visokim temperaturama, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati poteškoće u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja, dekoncentracije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH