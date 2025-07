Vreli dani pred nama: Temperature u BiH dostižu 39 stepeni, toplotni val se nastavlja

Planirane aktivnosti trebali bi provoditi u jutarnjim satima, s obzirom na to da će temperature i UV indeks vrlo brzo dostići visoke vrijednosti.

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 12 i 18, na jugu zemlje do 24 stepena.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka 15, a najviša dnevna temperatura zraka 34 stepena Celzijusa.

Nastavlja se period natprosječnih temperatura zraka, što će nepovoljno djelovati na osjetljiviji dio populacije, hronične bolesnike, trudnice, starije osobe i djecu. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, iscrpljenosti, u noći problemi sa snom.

U četvrtak u našoj zemlji pretežno sunčano. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stepeni Celzijusa.

U petak u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

U subotu u BiH preovladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.