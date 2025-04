Danas oblačno, popodne kiša

Jutros je u našoj zemlji bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa slabom kišom u zapadnim, jugozapadnim i centalnim područjima. Poslije podne i tokom noći, slaba kiša je moguća u ostalim područjima, a na planinama slab snijeg. Vjetar umjeren, na momente i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Mada će dodatni, blagi porast temperatura djelovati pozitivno na većinu populacije, nešto izraženija naoblaka mogla bi kod osjetljivih osoba uzrokovati lošije raspoloženje. Također i povremene, kraće kišne epizode, mogu remetiti opštu sliku. Poželjno je, kao i u proteklih par dana, posvetiti nešto više pažnje odijevanju, naročito u jutarnjim satima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.