Danas sunčano i toplo, krajem mjeseca češće padavine

Danas se u Srebreniku očekuje sunčano i toplo vrijeme s temperaturama od 16°C ujutro do 26°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 6 m/s. U periodu od 11:00 do 12:00 mogući su slabi pljuskovi s minimalnim količinama padavina. Preporučuje se lagana odjeća, sunčane naočale i krema za sunčanje zbog visokih temperatura tokom dana.

U narednih sedam dana očekuje se postepeno zagrijavanje, s temperaturama koje će dosezati do 34°C do četvrtka, 26. juna. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 22. juna, kada će biti vedro i toplo s temperaturom do 28°C i bez padavina. Od petka, 27. juna, očekuju se obilniji pljuskovi, pa je preporučljivo planirati aktivnosti na otvorenom do četvrtka.

U periodu od 15 dana predviđa se toplo i vlažno vrijeme s čestim pljuskovima, posebno od 26. juna do 4. jula. Najpovoljniji period za putovanje je od 22. do 25. juna, kada će biti suho i sunčano. Od 30. juna očekuju se intenzivnije padavine, pa se putovanja u tom periodu trebaju planirati uz oprez.