Danas sunčano i toplo, evo kada nas očekuje kiša

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme s temperaturama od 14°C ujutro do 30°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,8 m/s. Padavine nisu predviđene, tako da je vrijeme idealno za outdoor aktivnosti. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, kao i kapa i krema za sunce zbog visokih temperatura poslijepodne. Nema aktivnih upozorenja za ovaj dan.

U narednih sedam dana očekuje se stabilno toplo vrijeme s temperaturama između 26°C i 31°C. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 22. juna, kada će biti potpuno suho s blagim vjetrom. Od petka, 27. juna, mogući su pljuskovi, posebno popodne, pa je dobro imati kišobran pri ruci. Nema upozorenja za ovaj period.