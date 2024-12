Danas oblačno uz kišu i susnježicu

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne lokalno slaba kiša. U Bosni u nižim područjima kiša ili susnježica, a u višim slab snijeg.

Prema kraju dana padavine uglavnom slabe i postepeno prestaju. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje od 8 do 12 °C.

Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati. Mada će preovladavati hladno i tmurno vrijeme, uz povremene slabije padavine, poslijepodnevni sati će ipak biti malo ugodniji, s obzirom da će uslijediti djelimična stabilizacija. Tokom dana, slabiji sjeverac u Bosni, u Hercegovini i na zapadu zemlje umjerena bura, mogu uzrokovati probleme većini populacije prilikom boravka na otvorenom. Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i ne izlagati se jačim naporima.