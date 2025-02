Danas sunčano i hladno – biometeorološka prognoza povoljna

Jutros je u većem dijelu naše zemlje pretežno vedro. Po kotlinama Bosne ima magle.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postepeno naoblačenje s juga. Tokom noći lokalno slaba kiša na jugu i jugozapadu. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 13 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon hladnog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, naročito hronični bolesnici, u nastavku dana ugodnije, sa blagim zatopljenjem u Bosni i nešto izraženijim u Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim satima, opšta slika će se neznatno pogoršati na jugu i jugozapadu, ponajviše zbog blizine promjene i uticaja južine, stoga su kod osjetljivih osoba moguće umjerene poteškoće u vidu glavobolje i dekoncentracije.