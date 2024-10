Danas sunčano, povoljna biometeorološka prognoza

Na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne se očekuje dosta magle ili niske oblačnosti. U ostalim dijelovima zemlje će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 25 stepeni.

Trodnevna prognoza

U četvrtak 31.10.2024. na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne se očekuje dosta magle ili niske oblačnosti. U većem dijelu zemlje će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu zemlje do 13. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena.

U petak 1.11.2024. na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima dio prijepodneva se očekuje magla ili niska oblačnost. U većem dijelu zemlje će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena.

U subotu 2.11.2024. na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima dio prijepodneva se očekuje magla ili niska oblačnost. U većem dijelu zemlje će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuje naoblačenje sa sjevera u Bosni i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 19, na jugu zemlje do 23 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će, uz veći sadržaj vlage u zraku, biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima.