Danas sunčano, uz temperature od 8 do 12 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno vrijeme sa slabim snijegom ponegdje u Bosni. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka. Temperatura zraka u 7 sati: Bjelašnica -12 stupnjeva, Livno -5, Bihać -3, Bugojno, Tuzla i Banja Luka -2, Sarajevo -1, Zenica i Jajce 0, Mostar 4, Neum 6 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 934 milibara, za 8 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas u većem dijelu naše zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska oblačnost. U ranim jutranjim satima na istoku Bosne je moguć slab snijeg. Novo naoblačenje se očekuje tokom noći što će uvjetovati padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje. U nižim područjima će padati kiša, a u višim susnježica i snijeg. Vjetar tokom dana slab južni i jugoistočni, a tokom noći umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stupnjeva.

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Mada će padavine tokom dana postepeno slabiti, osjetno niže temperature, uz veći sadržaj vlage u zraku i pojačan osjet hladnoće, uzrokovaće probleme hroničnim bolesnicima, ponajviše osobama sa plućnim i kardiovaskularnim problemima. Neophodno je povesti računa o prikladnom odijevanju, umanjiti boravak na otvorenom i reducirati aktivnosti. Sa noćnim satima ponovo slijedi pogoršanje vremena, uz jače izražen jugo i dosta lošiju opštu sliku, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.