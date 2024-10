Danas umjereno oblačno

Danas oblačno sa slabom kišom uglavnom se očekuje na području Krajine. U većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše u centralnim, sjevernim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C.

Opšta slika djelimično će se pogoršati, pretežno zbog nešto izraženije naoblake tokom dana. Pri tome će temperature zraka i dalje biti umjerene, bez većih oscilacija. Kod osjetljivijih osoba moguće su slabije reakcije u vidu glavobolje, dekoncentracije i promjene raspoloženja. U poslijepodnevnim i noćnim satima biće ugodnije širom zemlje, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.