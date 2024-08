Danas vruće, na snazi narandžasti meteoalarm

Danas će Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne zapadni i jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Prije podne će biti malo ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu.

U poslijepodnevnim satima, usljed dodatnog porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici i meteoropate bi trebali izbjegavati duži boravak na otvorenom, te se ne izlagati suncu i jačim fizičkim naporima.

Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u drugom dijelu dana. Preporučuje se laganija odjeća.