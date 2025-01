Od jutros novi sniježni pokrivač

Jutros u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegomu većini područja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni preći u susnježicu i snijeg. Visina novog snijega od 2 do 10, u višim područjima i na planinama od 15 do 25 cm. Vjetar slab do umjeren, povremen sa jakim udarima, južni i jugozapadni uz postepeno skretanje na sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 12 °C.

Na snazi je žuto upozorenje, između ostalog i za tuzlansku regiju zbog vjetra i leda:

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.

3.1.2025. od: 00:00 do: 23:59

Visina novog snijega od 10-20 cm.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni rasprostranjenog snijega i/ili leda na saobraćajnicama i trotoarima. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom. Budite pažljivi kada hodate, vozite biciklo ili vozite automobil uslijed klizavih površina.

3.1.2025. od: 19:00 do: 23:59

Minimalna temperatura ≥ -6°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju niske temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženom populacijom, na primjer, starije i veoma mlade osobe i beskućnici.