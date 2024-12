Od petka će u FBiH pušenje biti zabranjeno: Evo gdje će se smjeti pušiti i kolike su kazne

Ova zabrana pušenja obuhvata duhanske i biljne proizvode za pušenje, nargile i vodene lule.

Od petka 13. decembra, zvanično će se početi primjenjivati Pravilnik o zabrani pušenja na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Šta obuhvata zabrana pušenja

Ova zabrana pušenja obuhvata duhanske i biljne proizvode za pušenje, nargile i vodene lule. Upotreba tehnologije zagrijavanja duhana nije zabranjena.

– Preko 50 kvadrata objekti, oni mogu do 10 posto svoje kvadrature odrediti kao pušački prostor s tim da u pušačkom prostoru ne može biti šank. Ne može se prolaziti kroz pušački prostor da bi se došlo do nepušačkog prostora. Pušački prostori moraju biti izdvojeni, to je najviše zanimalo naše građane i ugostitelje. Ljetne bašte ne mogu biti zatvorene sa svih strana. To moraju biti prozračni prostori otvoreni sa najmanje dvije bočne strane i ne mogu imati krov. Ovo što zovu baštama, a nisu u biti bašte, tu se ne može konzumirati duhan, kaže Vedran Marčinko, pomoćnik Ministarstva zdravstva FBiH.

Hotelijeri mogu samo za 20 posto prostorija reći da su pušačke.

Za one koji prekrše zakon o zabrani pušenja predviđene su kazne koje se kreću od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica. Od 300 KM do 1.000 KM biće kazna za odgovorna lica. A za vlasnike i korisnike prostora gdje je zabrana pušenja na snazi od 500 KM do 1.500 KM. Kazna za fizička lica je 100 KM.

Objavljena mapa ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje već zabranjeno

Na Facebook stranici “Zdravlje je zakon”, koja se vodi kao istoimena javna kampanja za podršku efikasnih zakona za kontrolu duhana u BiH, objavljena je mapa ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje već zabranjeno.

Ukupno ih je 71, od toga njih 44 su u Kantonu Sarajevo, u Tuzlanskom kantonu sedam, u ZDK osam, SBK tri, USK četiri, HNK pet, ZHK jedan.

Kompletan Pravnilnik o zabrani pušenja o FBiH kojeg je objavilo Federalno ministarstvo zdravstva možete pogledati OVDJE.

Podsjećamo, Zakon o zabrani pušenja donesen je još u maju 2023. godine. Prvobitno je bilo najavljeno da će stupiti na snagu još u junu ove godine, ali sve do danas zabrana pušenja nije stupila na snagu u punom obimu.

IZVOR: FOKUS.BA