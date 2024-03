Otvoren rudnik Rupice uz pozdrav “Sretno”: Novo rađanje Vareša i simbol povratka rudarske industrije u BiH

U Varešu je svečano otvoren rudnik Rupice Adriatic Metalsa. Ovaj projekat okarakterisan je kao jedan od najvažnijih poslijeratnih za ovu lokalnu zajednicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu jer će, osim radnih mjesta, donijeti i razvoj. Otvaranjem Rupice, BiH se, poručuju iz Vareša, vratila u svjetsku rudarsku industriju.

“Ovo otvaranje rudnika rezultat je godina predanog rada, istraživanja i ulaganju ovaj važan projekta. Svojim zajedničkim ulaganjem kompanija Adriatic Metals donosi novo svjetlo industrije rudarstva u našem regionu. Danas obilježavamo ne samo početak rada rudnika nego i snagu zajedništva i saradnje koja je omogućila ostvarenje ovog velikog zajedničkog cilja. Vjerujemo da će otvaranje rudnika Rupica donijeti nove prilike za naše građane, unaprijediti lokalnu ekonomiju i doprinijeti prosperitetu naše zemlje”, navedeno je na svečanom otvorenju.

Ova priča o rudarstvu u Varešu imala je mnoge prekretnice, od 1951. godine kada je Eneroginvest započeo istraživanja u Varešu do 1992. kada su pokrenuti stečajni postupci protiv kompanije, sve do 2012. kada su licelnce prodate drugim kompanijama, do 2017. godine kada je osnovana Adriatic Metals koja je preuzela Easter Mining i preuzela istraživanja. Put je trajao osam godina.

Sanela Karić, članica NO Adriatic Metals kazala je kako će 5. mart ostati zabilježen u historiji BiH zbog otvorenja jedne od najvećih investicija od sticanja nezavisnosti BiH.

“On predstavlja i mnogo više od početka rada prerade polimetaličnih minerala, od doprinosa, povećanja bruto društvenog proizvoda, stotinu radnih mjesta te povratku naše zemlje na svjetske rudarske industrije. Ovaj projekat predstavlja ponovno rađanje naše industrijske baštine. Naša budućnost je svijetla i najvažnije zajedno”, kazala je Karić.

Zdravko Marošević, načelnik Vareša kazao je kako su prošli jedan težak put, ali da su imali razumijevanje građana i da su svi zajedno dali sebe kako bi se otvorio kapitalni projekat za kojeg nisu svjesni šta znači za cijelu BiH.

“Dok se borimo da uđemo u EU da se priključimo NATo paktu i sigurnom naprednom svijetu, mogu danas reći da odavde iz Vareša na današnji dan BiH smo upravo uveli u zagrljaj EU, tamo gdje pripadamo”, rekao je Marošević.

Zahvalio se svima koji su dali doprinos ovom projektu uz rudarski pozdrav: “Sretno!”.

N1