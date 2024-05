Ova godina bi mogla biti početak kraja malinarenja u BiH!

Počela je berba ovogodišnjeg roda malina u Podrinju. Još uvijek je riječ o manjim količinama od po nekoliko gajbi, no, jučer su i dvije hladnjače počele sa otkupom. Da je lanjski rod prodat, kako kažu proizvođači, svjedoči i to što većina otkupljivača još nije upalila hladnjače, što znači samo jedno – da u njima nema ništa.

Kako to i obično biva otkupna cijena još nije poznata, ali proizvođači nemaju izbor. Rod predaju i nadaju se boljoj naplati nego lani. U suprotnom, kako navode, bit će to početak kraja malinarenja u Bosni i Hercegovini. Nisu rijetki ni oni koji su iskrčili malinjake, kao i oni koji su ih pokosili do naredne sezone.

Rod će podbaciti?

Podrinjsku regiju su ovih dana pogodile i obilne padavine, ponegdje je bilo grada, pa su štete zabilježene na svim kulturama. Rod maline će vejrovatno podbaciti, smatra Ivan Stojanović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja malinara Bratunca, Srebrenice i Milića “Vilamet”.

“Imali smo mrazeve sredinom aprila, oštećeno je dosta maline koja je tada već cvjetala, a prethodno su nevjerovatno sušni bili februar i mart, pa dosta njih nije ni izlistalo”, priča Stojanović i dodaje kako je kod mnogih proizvođača izostalo i ulaganje zbog prošlogodišnje loše cijene i neisplaćenosti.

Još uvijek, kako kaže, ima malinara u ovom kraju koji nisu naplatili rod od lani: “Teško je odvojiti sredstva i ulagati u ovu godinu kad prošla nije naplaćena, neko i nema te pare, a nema ni morala ni volje.”

U njegovom malinjaku vjetar je, priča nam, izvalio pola jednog reda. Također, padavine su uzrokovale lomljenje grana, stres u zasadima, pa i sušenje.

“Potok je tekao kroz malinjak, koliko su jake padavine bile prije dva dana. Sada kad ugrije, ona počne da se suši. Dva-tri dana je kiša padala, zemljište je nepropusno, došlo je do ležanja vode, a ona ne može više od par sati da to podnese“, dodaje i kaže kao je mnogo malinjaka u ovom kraju počelo da žuti i blijedi. Pomoći može, kako pojašnjava, jedino otvaranje – kopanje zemljišta, da bi voda isparila kada ugrije, jer je jaka vanjska toplota, a unutra voda nema gdje da ode pa kuha žilu i dolazi do sušenja.

Malinjaci, kako navodi, nisu ni pripremljeni za ovu sezonu, a za to se trebalo pobrinuti čim je završena lanjska berba. Trebalo očistiti zasade, obaviti zimsko i rano proljetno tretiranje, no sa cijenom kakva je bila – 2,70 i tri marke, rijetki su se odlučili na to.

“Mi smo 2013. imali cijenu 3,30 KM, i tako uzastopno par godina, čak smo 2007. imali 3,80 KM. Pogledajte koliko je sada sve poskupilo od radne snage, preparata, samo gnojivo nije. Vrlo je teško malinariti, ako se nešto ne poduzme ove godine, ovo je vjerovatno početak kraja ovoj proizvodnji”, kaže Stojanović, istakavši kako su proizvođači već dvije godine u minusu, te da i treću ne bi izdržali.

Dnevnice do 100 KM

Proizvodnja jednog kilograma maline, prošle godine je koštala 3,80 KM, dakle skuplja od otkupne cijene, a trebalo je nešto i zaraditi. Sada, kako kažu proizvođači, svaki dan prate vijesti iz susjedne Srbije, jer su oni vezani direktno i za naše tržište.

“Čekamo rezultate pregovora malinara i ministara u Srbiji, oni traže 400 dinara, to je 6,68 maraka. Mi se nadamo da otkupna cijena neće biti ispod pet maraka, kako bi mogli da opstanemo“, kaže naš sagovornik.

Dnevnice berača se kreću od 70 do 100 maraka, zavisno od satnice, jer ima radnika koji rade i po 12 sati, od jutra do sutra. “Najveći problem kod berača je što neće od učinka da rade, a to bi bilo najpoštenije, koliko kilograma ubere da se plati. Hladnjačari nam određuju cijenu maline, dnevničari svoju cijenu, jedino mi koji proizvodimo se ništa ne pitamo”, zaključuje Stojanović.

AGROKLUB.BA