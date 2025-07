Danas sunčano uz temperature do 34 stepena Celzijusa

Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima uz nešto više oblaka na sjeveru može pasti i malo kiše. Poslije podne u višim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva.

U Srebreniku trenutna temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni Celzijusa.

Tokom dana biometeorološke prilike će biti promjenljive. Nakon ugodnijeg jutra, postepeno povećanje naoblake i sparina, uz moguće padavine sa poslijepodnevnim satima, izraženije ka sjeveru zemlje, kod osjetljivih osoba uzrokovaće djelimično jačanje tegoba. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Na jugozapadu Bosne i u Hercegovini sunčanije i stabilnije, pri tome i vruće, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima.