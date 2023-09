Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u sjevernim, sjeverozapadnim, sjeveroistočnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 32 °C.

Za regiju Tuzla upaljen je žuti meteoalarm od: 12:00 do: 18:00

Očekuje se grmljavina.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Svježija noć, uz mirniji san, ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti izražene ni tokom jutra. U drugom dijelu dana sa dolaskom fronte i pogoršanja vremenskih prilika, kod osjetljivijih osoba moguće su umjerene meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, nesanice.