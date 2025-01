Poslodavci će moći povećati plate, bit će oslobođeni plaćanja dijela doprinosa

Održana je nova sjednica ESV-a na kojoj se raspravljalo o odluci o povećanju minimalne plate. Medijima se obratio predsjednik Safudin Čengić koji je kazao koje su odluke donesene i koji su zaključci usvojeni.

Zadovoljni i radnici i poslodavci

“Došli smo do određenih zaključaka koji vode ka tome da poslije donošenja odluke Vlade o minimalnoj plati, a nakon donošenje određenih akata i uredbi doći ćemo do toga da će biti zadovoljni i radnici i poslodavci kao oni koji će isplaćivati plaću”, kazao je Čengić na početku obraćanja, piše N1.

“Članovi ESV-a podržavaju aktivnosti Vlade te smanjenju doprinosa do, odnosno preko 1.000 KM.

Zaključili smo da je minimalna plata 1.000 KM, doprinosi do 1.000 KM će biti definirani, odnosno način refundacije dijela doprinosa do 304 KM maksimalan. Bit će definiran određenim pravnim aktom u narednih sedam dana“, dodao je on.

Čengić dodaje da rast ostalih plata koji će biti prouzrokvan povećanjem minimalne plate bude do 450 KM, ali da poslodavac u tom slučaju bude oslobođen plaćanja doprinosa, upravo za tu razliku za koju je povećana plata.

“Rast plata koji će biti prouzrokovan povećanjem minimalne plate da bude do 450 KM oslobođen plaćanja doprinosa, čime će poslodavci moći povećati plate ostalim uposlenicima a Vlada će svojom odlukom praktično osloboditi plaćanje doprinosa“.

Priprema fiskalnih zakona

“Neophodno je pristupiti pripremi fiskalnih zakona koji moraju biti usvojeni do 30. septembra kako bi mogle biti primjenjive od 1.1.2026. godine”, istakao je.

Naredna sjednica ESV-a je 31. januara.