BIHAMK: U popodnevnim satima očekuje se pojačan promet na bh. putevima i graničnim prijelazima

U toku ljetne sezone gužve na bosanskohercegovačkim putevima i graničnim prijelazima su svakodnevne, ali posebno je intezivan saobraćaj u danima vikenda. Tako da i danas, naročito u poslijepodnevnim satima, očekujemo pojačan saobraćaj.

Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Povećan je broj motociklista, biciklista i korisnika električnih romobila, pa je za sve učesnike u saobraćaju obavezno poštivanje saobraćajnih propisa.

Vozači teretnih vozila mole se da, kada iza sebe primjete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Sanacioni radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralni putevi Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prijelazima promet vozila za sada protiče uz zadržavanja od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09.00 do 13.00 sati i od 22.00 do 06.00 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22.00 do 06.00 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.