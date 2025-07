Meteorolozi najavili novi toplotni talas: Temperature do 41 stepen

Novi toplotni talas ponovo stiže u Bosnu i Hercegovinu, pokazuju prognoze, a kako ističu meteorolozi, temperature će ići i do 41 stepen.

Tako iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da stiže vrlo toplo vrijeme, a upozorenje su izdali za cijelu teritoriju Republike Srpske za period od 19. do 25. jula.

“Narednih dana porast temperature uz povratak vrućina. Biće uglavnom suvo, a povremeni lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući samo ponegdje”, naveli su oni.

Tako se prema njihovim podacima u subotu i nedjelju očekuju temperature od 30 do 37 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti od 25.

“U ponedjeljak od 35 do 41, u višim predjelima od 31 stepen. Od utorka do petka od 32 do 38, u višim predjelima od 25 stepeni. Po trenutnim prognozama osvježenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom se očekuje tek 25. i 26. jula”, navode iz RHMZ.

Novi toplotni val najavili su i meteorolozi na stranici BHMeteo.ba.

“Za vrijeme toplotnog vala noći tople u dosta mjesta i tropske. Moguće obaranje temperaturnih rekorda za jul. Krajem sljedeće sedmice moguća promjena vremena uz padavine i pad temperature”, ističu oni.