Servisne informacije za 07.6.2024.

POLICIJA –Protekla 24 sata na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U SHMP Srebrenik obavljen je 81 pregled, 2 kućne posjete i 2 terenske intervencije, 3 pacijenta prevezena su u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas, 07.6.2024. godine na području Grada Srebrenika u dijelu naselja Ćojlučko Polje u blizini benziske pumpe Hifa u terminima od 08:00 do 09:00 i od 14:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – JP Vodovod i kanalizacija ” Srebrenik” d.d. Srebrenik obavještava korisnike lokalnog vodovoda Bjelave i Duboki Potok da se voda, zbog povećane mutnoće, ne može koristiti za piće.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, jedna djevojčica i tri dječaka.

Civilna zaštita – Gradskom operativnom centru CZ juče je prijavljeno da je na lokalitetu Cerik zakopano minsko eksplozivno sredstvo nepoznatog kalibra.

U Srebreniku sunčano. Trenutna temperatura 18, najviša dnevna 30 stepeni Celzijusa.