Stiže period nestabilnog vremena, bit će toplo uz pljuskove

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina.

U večernjim satima padavina u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 32 °C.

Sutra (petak) bit će umjereno, a ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i dio noći se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, koji mogu biti i izraženiji. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 °C.

U subotu se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar u Hercegovini jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu i sjeveru do 34 °C.

U nedjelju opet sunčano uz postepeno naoblačenje do kraja dana. Tokom noći kiša se očekuje u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.