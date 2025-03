Stiže period padavina, evo u kojim dijelovima BiH će biti najobilnije

Jutros je pretežno sunčano na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U ostalim područjima je pretežno oblačno s pljuskovima.

Danas umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima. U Bosni pljuskovi većinom prije podne, a u Hercegovini tokom cijelog dana. Najviše sunčanog vremena na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

U petak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Glavnina padavina je na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Obilnija kiša može pasti na sjeveru Hercegovine. Najmanje kiše se očekuje u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjeren i jak južnog i jugozapadnog smjera. Povremeno su mogući i olujni udari juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jakog juga može biti prije podne na području Hercegovine, istočne i centralne Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 17°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Na planinama će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Jačanje bure se očekuje u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 6°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 14°C.