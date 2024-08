Svečano otvoren spomenik “General Mehmed Alagić Ljiljan – Ljuta greda” na Vlašiću

Uz prisustvo velikog broja zvanica i građana, ali i branitelja Armije Republike Bosne i Hercegovine, juce je na Vlašiću svečano otvoren spomenik “General Mehmed Alagić Ljiljan – Ljuta greda”, kao simbol pobjede i ponosa Bosne i Hercegovine. Sam projekt izgradnje ovog jedinstvenog spomenika trajao je oko dvije godine, a oko ljiljana čija je visina 17 metara postavljeni su kameni blokovi po jedan za svaki od sedam korpusa Armije RBiH. Današnjoj manifestaciji na Vlašiću prisustvovao je i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović koji je ovom prilikom kazao kako je bila velika čast biti dio ovakvog jednog projekta.

– Nalazimo se na historijskom mjestu, prelomnoj tački našeg oružanog otpora kada smo iz odbrambenog prešli u oslobodilačku fazu rata. Pjesnici tada pišu o ‘čudu bosanskog otpora’, a iza toga stoji vojničko znanje, iskustvo i briljantna komandna koordinacija koja je obilježila borbe na Vlašiću. Ovdje se osvajala sloboda i sticala nezavisnost Bosne i Hercegovine. Jedan od onih koji su svojom oficirskom čašću bili pravi primjer zapovjednika i generala kojeg su saradnici i podređeni iznimno cijenili i slijedili u izvršenju brojnih operacija od strateškog značaja u odbrambenom ratu, u kojima se na vlastitom iskustvu i znanju gradila slika pobjedničke vojske jeste general Mehmed Alagić – istakao je na početku svog obraćanja ministar Osmanović.



Govoreći o važnosti slobode, dalje je potcrtao važnost puta koji je pred nama.



– Svi koji su dali svoje živote za slobodnu državu, za Bosnu i Hercegovinu demokratskih vrijednosti, vjerovali su da je život svakog građanina, bez obzira na nacionalnost ili vjeru jednako vrijedan i podjednako neprikosnoven. Dragi saborci, to su naši ideali i 30 godina poslije, ideali i očekivanja naroda i institucija države Bosne i Hercegovine, koje ćemo mi učiniti stvarnim, bez obzira na to što put pred nama nije nimalo lak, te i dalje zahtjeva od nas teške, ali neophodne odluke. Evo i danas ste svjedoci da neki i dalje žele da nam podijele državu, da pojedine dijelove države doživljavaju kao svoj ratni plijen – ratni plijen pojedinca, partije ili jednog naroda. To u BiH ne može, niti će ikada moći! To u BiH nije normalno, tako se ovdje ne živi, nikada se i nije tako živjelo – poručio je Osmanović.



Dodao je i kako briga o državi jeste i briga za svakog građanina.



– Ovaj spomenik kojeg danas podižemo bit će nezaobilazni dio spomeničke kultura promicanja istine o oslobodilačkom ratu, osobito s fokusom među mladima, da se oda dužan pijetet svim žrtvama, da se štiti dostojanstvo boraca Armije RBiH kojima dugujemo slobodu i da jačamo bosanskohercegovačku vojsku i našu policiju, koje su jamac sigurnosti građana, bh. teritorije i naših granica. Na svima nama je da pridonosimo očuvanju političke stečevine izgrađene u proteklih 30 godina u pogledu kulture mira, suživota i razvoja za dobrobit svih građana Bosne I Hercegovine – rekao je na kraju ministar Osmanović.



Na Vlašiću je današnjim svečanostima prisustvovao i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, te načelnik općine Travnik, general Kenan Dautović.



Današnja manifestacija organizirana je u čast jedne od najvećih vojnih pobjeda Armije RBiH, tačnije oslobođanja planine Vlašić, mjesta sa kojeg je krenulo bosansko proljeće.

Mehmed Alagić bio je jedan od najvećih heroja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Najprije je bio komandant 3., a zatim i 7. korpusa Armije RBiH, a nakon rata je penzionisan kada je i postao prvi poslijeratni načelnik Sanskog Mosta. Preminuo je 7. marta 2003. u 56. godini života, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.