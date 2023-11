U narednim danima kiša i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, dok se kiša očekuje u noći na utorak objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH, prenosi Anadolu.

Vjetar će biti slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14 stepeni Celzijusa.

U utorak će u BiH biti oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo prije podne. Temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 14 stepeni. Od poslijepodnevnih sati temperatura zraka će opadati.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama sa kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa snijegom. U poslijepodnevnim i večernjim satima i u nizinama može padati slab snijeg. U Hercegovini kiša prije podne, na planinama će padati snijeg. U poslijepodnevnim satima u Hercegovini smanjenje oblačnosti. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U četvrtak u ranim jutarnjim satima lokalno u Bosni može padati slab snijeg. U većem dijelu zemlje oblačno prije podne uz postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U centralnim i istočnim područjima može se zadržati niska naoblaka cijeli dan. Najviše sunčanog vremena će biti na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između – 4 i 2, na jugu do 6. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.