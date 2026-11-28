Jutros je u Bosni oblačno vrijeme sa slabom kišom ili snijegom, a u Hercegovini, uglavnom, sunčano uz malu do umjerernu oblačnost.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -7; Ivan Sedlo -2; Bihać, Bugojno, Gradačac, Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenik i Tuzla 0; Banja Luka, Livno, Zenica 1; Trebinje 8; Mostar 9; Neum 10.

Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom ili susnježicom, koji će ponegdje prelaziti u kišu. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Na jugu i na jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka od -2 do 4, na jugu zemlje od 8 do 14 °C.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hladnoća, padavine i nestabilno vrijeme mogli bi pojačati tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, posebno reumatske bolove i bolove na mjestima ranijih povreda. Mogući su i dekoncentracija i iscrpljenost, a u Bosni se ponegdje očekuju cjelodnevne temperature ispod nule.