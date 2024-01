Za vikend promjenljivo, od ponedjeljka stabilizacija vremena

Nakon klimatološki toplog većeg dijela mjeseca, januar je zimska obilježja pokazao u trećoj dekadi, ali ne na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

U petak i u dane vikenda na jugu zemlje preovladavaće pretežno vedro i sunčano vrijeme. Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa jutarnjom maglom prognozira se u centralnim i sjevernim područjima. U subotu prije podne izvjesne su padavine.

Na planinama snijeg, a u nižim područjima susnježica i kiša. Kiša bi se u kotlinskim područjima mogla lediti u dodiru sa tlom.

Minimalne temperature zraka varirat će između -3°C i 2°C u Bosni, u Hercegovini od 1°C do 6°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 3°C i 8°C, na jugu zemlje do 12°C.

Od ponedjeljka (29. januara) do kraja prognoznog perioda (8. februara) preovladaveće stabilno vrijeme. U Bosni umjereno do pretežno oblačno i djelimično sunčano, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prognozirane temperature zraka malo više od prosjeka. U Bosni su izvjesni jutarnji mrazevi. Maksimalne temperature do 6°C, na jugu zemlje do 13°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.