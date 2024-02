Danas djelimično oblačno, bioprognoza relativno povoljna

Jutros u našoj zemlji sunčano umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne. Lokalno i povremeno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

Stabilno vrijeme i sunčani intervali, uslovljavaju relativno povoljne biometeorološke prilike u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Problemi kod hroničnih bolesnika mogući su usljed natprosječne topline, izraženije u drugom dijelu dana, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Moguće su blaže meteopatske reakcije poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije. Također, poželjno je slojevito odijevanje, kako bi se po potrebi mogli raskomotiti, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.