Danas nestabilno sa kišom i mogućim gradom

U Bosni i Hercegovini, kako su meteorolozi i najavili, od danas počinje nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovim i grmljavinom.

Ujutro i prijepodne ponegdje na sjeveru očekuje se prolazna slaba kiša ili pljusak, u ostalim krajevima promjenljivo i uglavnom oblačno uz sunčane periode.

Od sredine dana jače naoblačenje se očekuje na jugu i jugozapadu, koje će se poslije podne širiti ka ostalim krajevima i usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom.

Lokalno su moguće nepogode u vidu obilnijih padavina i mjestimične pojave grada.

Prema večeri i noći na srijedu dolazi do postepenog prestanka padavina, a samo će lokalno na sjeveru biti moguća prolazna kiša i pljusak sa grmljavinom.

Na krajnjem jugu tokom većeg dijela dana biće promjenljivo vrijeme, uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, te povremenu prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Puhat će slab do umjeren vjetar, sjeverni do sjeveroistočni, kasnije tokom dana promjenljiv, povremeno i pojačan. U Hercegovini slab do umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 16 do 21, u višim predjelima od 12, a dnevna od 23 na jugozapadu do 32 na sjeveroistoku i krajnjem jugu, u višim predjelima 21 stepen Celzijusa, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH).