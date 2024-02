Danas oblačno, biometeorološka prognoza relativno povoljna

Jutros u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Mada će temperature još uvijek biti neuobičajeno visoke za ovaj period godine, slabljenje južine ipak će pozitivno djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Problemi su pretežno mogući usljed mjestimično tmurnog vremena, što bi ponajviše moglo djelovati na lošije raspoloženje. Sa noćnim satima opšta slika će, uz više svježine, biti ugodnija.