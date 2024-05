Danas oblačno s lokalnim pljuskovima

Jutros je u našoj zemlji preteženo oblačno vrijeme. Ponegdje na sjeverozapadu Bosne pada slaba kiša.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Opšta slika biće dosta promjenljiva. Nestabilne vremenske prilike praćene padavinama, kod meteoropata će povremeno uzrokovati nešto jače tegobe poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova. Povoljna okolnost je da uz umjerene temperature, bez većih oscilacija, osjet sparine neće biti suviše izražen. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.