Danas oblačno sa slabom kišom, tokom noći snijeg

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Tokom dana slaba kiša ili rosulja u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Tokom noći kiša širom zemlje, a na planinama snijeg. Vjetar slab južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 10 do 16°C.

U petak 29.11.2024., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći u nizinama Bosne se očekuje kiša ili susnježica, a u višim snijeg. U Hercegovini jutro oblačno sa kišom. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Slično kao proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike. Porast temperatura ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika trebale bi se djelimično umanjiti. Pri tome će sa odmicanjem dana opšta slika postepeno biti lošija, s obzirom na povremeno izraženiji jugo i približavanje fronte. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, dekoncentracije, u noći problemi sa snom.