Danas oblačno, zbog vjetra na snazi žuti meteoalarm

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. Povremeno uz kišu mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Poslije podne i tokom noći kiša je moguća u centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna od 9 do 16, na jugu i sjevernim područjima Bosne do 17 stupnjeva.

Za veći dio BiH na snazi je žuti meteoalarm, pa tako i za područje tuzlanske regije.

7.1.2025. od: 07:00 do: 18:00

Udari vjetra između 40 i 60 km/h.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.